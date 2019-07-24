Курс доллара в Украине резко пошел вниз
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 25 июля; за неделю гривня укрепилась на 34 копейки
На четверг, 25 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|24.07
|25.07
|Изменение
|1 доллар США
|25,63 грн
|25,52 грн
|- 0,11
Таким образом, по сравнению со значениями 24 июля, курс доллара упал на 11 копеек после снижения на копейку днем ранее. Так, "зеленый" почти достиг минимального значения, до которого опускался в июле-2019. За неделю с 18 по 25 июля доллар упал в цене уже на 34 копейки. К слову, ранее МВФ обновил прогноз курса доллара в Украине до 2024 года.
Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Курс доллара в Украине резко пошел вниз". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выборы и доллар: эксперт рассказал, чего ждать от курса
За неделю официальная гривня ослабла, но на межбанке просел доллар
НБУ резко сократил покупку валюты на межбанке
На прошлой неделе Нацбанк только покупал валюту, продаж не было