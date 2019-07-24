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Курс доллара в Украине резко пошел вниз

24 июля, 16:18

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 25 июля; за неделю гривня укрепилась на 34 копейки

Фото: Pixabay

На четверг, 25 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

24.0725.07Изменение
1 доллар США25,63 грн25,52 грн - 0,11

Таким образом, по сравнению со значениями 24 июля, курс доллара упал на 11 копеек после снижения на копейку днем ранее. Так, "зеленый" почти достиг минимального значения, до которого опускался в июле-2019. За неделю с 18 по 25 июля доллар упал в цене уже на 34 копейки. К слову, ранее МВФ обновил прогноз курса доллара в Украине до 2024 года.

Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:


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  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, гривня, курс гривни, курс доллара, прогноз курса доллара, курс НБУ

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