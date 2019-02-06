Курс доллара в Украине рухнул до минимума за полгода

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: Pixabay

Курс доллара в Украине рухнул до минимума за полгода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a7c/d1c/5c5a7cd1c5bac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a7c/d1c/5c5a7cd1c5bac.jpg 2019-02-06T08:25:00+02:00 Финансы Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На сегодня, 6 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,22 грн;

1 евро – 31,09 грн;

10 российских рублей – 4,15 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара упал еще на 20 копеек после снижения на 15. При этом за неделю – с 30 января – доллар подешевел уже на 56 копеек. Официальный курс доллара в Украине не падал так низко с 13 августа 2018 года. Эксперты прогнозируют, что на этой неделе курс доллара продолжит снижаться.

Курс евро упал на 20 копеек после снижения на 24. Евровалюта приблизилась к психологической отметке в 31 гривню. Так дешево евро не стоил с конца декабря-2018.

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Стоимость 10 российских рублей снизилась на три копейки.

Во вторник, 5 февраля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на 25 копеек в покупке и на 24 - в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,12/27,15 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 30,95/30,99 грн, понизившись на 30-31 копейку. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2019 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 29,4 грн. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ учитывается, что в 2019-м гривня девальвирует на 5,89% – до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,93 грн/долл.

Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидавшихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года гривня ослабнет до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн). По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

При этом эксперты ранее объяснили, как может меняться курс гривни в течение 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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