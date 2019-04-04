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Курс доллара в Украине снизился после рывка вверх

Сегодня, 16:01

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 5 апреля; за неделю гривня укрепилась на 23 копейки

Фото: Jcomp - Freepik.com
Фото: Jcomp - Freepik.com.
Курс доллара в Украине снизился после рывка вверх //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aec/dfe/5c5aecdfe9da1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aec/dfe/5c5aecdfe9da1.jpg Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 5 апреля; за неделю гривня укрепилась на 23 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 5 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

04.0405.04Изменение
1 доллар США27,08 грн27,02 грн- 0,06 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 4 апреля курс доллара упал на шесть копеек после роста на 11 днем ранее. Официальная стоимость доллара держится выше психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 29 марта – курс "зеленого" снизился на 23 копейки. 

Ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать от гривни в апреле.

Кроме того, глава Совета НБУ Богдан Данилишин также объяснил падение курса доллара.

Напомним, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, курс, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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