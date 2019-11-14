Доллар в Украине снова упал: НБУ обновил курс

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На пятницу, 15 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

14.11 15.11 Изменение 1 доллар США 24,32 грн 24,24 грн - 0,08

Таким образом, по сравнению со значениями 14 ноября курс доллара снизился на восемь копеек после падения на 14 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 8 по 15 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 28 копеек.

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Напомним, новости "Сегодня" ранее выяснили, что будет влиять на курс доллара в Украине в ноябре. Финансисты спрогнозировали курс доллара на последний месяц осени.

Также мы рассказали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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