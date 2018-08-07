Курс доллара в Украине упадет впервые за неделю

На среду, 8 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

07.08 08.08 Изменение 1 доллар США 27,13 грн 27,02 грн + 0,08 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара снизится на 11 копеек. Национальный банк Украины в последние дни неоднократно выходил на межбанковский рынок с предложением иностранной валюты, чтобы ослабить спрос.

До этого курс доллара в Украине безостановочно рос с 31 июля и уже достиг максимальных с февраля-2018 значений. Как поясняли сайту "Сегодня" эксперты, на межбанке уже намечается стабилизация курса гривни, а наличный рынок, прежде всего, покупатели валюты, напротив, демонстрируют нервозность. Ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью: