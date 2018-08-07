Курс доллара в Украине упадет впервые за неделю

Сегодня, 15:57

Нацбанк установил официальную стоимость "зеленого" на 8 августа

Курс доллара в Украине упадет впервые за неделю
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

На среду, 8 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

  

07.08 08.08 Изменение
1 доллар США 27,13 грн 27,02 грн + 0,08 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара снизится на 11 копеек. Национальный банк Украины в последние дни неоднократно выходил на межбанковский рынок с предложением иностранной валюты, чтобы ослабить спрос.

 

 

До этого курс доллара в Украине безостановочно рос с 31 июля и уже достиг максимальных с февраля-2018 значений. Как поясняли сайту "Сегодня" эксперты, на межбанке уже намечается стабилизация курса гривни, а наличный рынок, прежде всего, покупатели валюты, напротив, демонстрируют нервозность.

Ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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Источник:

"Сегодня"

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