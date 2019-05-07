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Курс доллара в Украине упал до мартовского уровня

7 мая, 16:06

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 8 мая

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 8 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

07.0508.05Изменение
1 доллар США26,5 грн26,34 грн- 0,16 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 7 мая, курс доллара упал на 16 копеек после роста на две копейки днем ранее. Так низко курс "зеленого" не опускался с 12 марта.

Ранее эксперты объясняли "Сегодня",  что будет с гривней в мае. Кроме того, специалисты рассказали, как отличить настоящие доллары от подделок, которые заполонили обменники страны:


  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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