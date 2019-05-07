Курс доллара в Украине упал до мартовского уровня
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 8 мая
Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 8 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|07.05
|08.05
|Изменение
|1 доллар США
|26,5 грн
|26,34 грн
|- 0,16 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 7 мая, курс доллара упал на 16 копеек после роста на две копейки днем ранее. Так низко курс "зеленого" не опускался с 12 марта.
Ранее эксперты объясняли "Сегодня", что будет с гривней в мае. Кроме того, специалисты рассказали, как отличить настоящие доллары от подделок, которые заполонили обменники страны:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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