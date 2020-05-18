На вторник, 19 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

18.04 19.05 Изменение 1 доллар США 26,64 грн 26,57 грн - 0,07

Таким образом, по сравнению со значениями 18 мая, курс доллара опустился еще на семь копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. "Зеленый" продолжает падать все ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 12 по 19 мая – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 25 копеек.

Курс евро на 18 мая при этом вырос на копейку – с 28,78 до 28,79 гривни.

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В тренде Курс доллара в Украине упал еще ниже

Напомним, ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в ближайшее время.

Кроме того, аналитики отметили, что доллар может подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. О том, как сейчас обстоят дела с турпоездками и чего ожидать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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