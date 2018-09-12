Курс доллара в Украине упал до двухнедельного минимума
Национальный банк обновил официальный курс гривни
На сегодня, 12 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 28,09 грн;
1 евро – 32,51 грн;
10 российских рублей – 4,01 грн.
Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара понизился еще на 11 копеек. До этого гривня подешевела за выходные, а с понедельника начала укрепляться. Эксперты прогнозируют, что на текущей неделе доллар в Украине продолжит дешеветь до 28 гривен. Доллар сейчас опустился на уровень конца августа-2018.
Курс евро упал еще на 12 копеек и удерживается значительно ниже психологической отметки в 33 гривни. Евровалюта, как и доллар, подешевела до уровня последних дней августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стоимость 10 российских рублей понизилась на две копейки.
Во вторник, 11 сентября, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на восемь копеек в покупке и на девять – в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 28,08/28,1 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 32,53/32,54 грн, понизившись на 13-15 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.
Ранее в НБУ объяснили, почему осенний скачок доллара в 2018 году произошел раньше обычного:
Прогнозы курса доллара
Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл.
При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".
Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.
Согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.
В Нацбанке же добавили, что речи о курсе 40 грн/долл. не идет, отказались "подтягивать" курс до бюджетных 30,1 грн и озвучили свой прогноз по курсу доллара на конец 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
Вы сейчас просматриваете новость "Курс доллара в Украине упал до двухнедельного минимума". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"