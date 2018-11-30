Курс доллара в Украине упал после резкого роста

Сегодня, 16:24

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 3 декабря

Фото: Getty
Фото: Getty

На понедельник, 3 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:    

30.11 3.12 Изменение
1 доллар США 28,39 грн 28,22 грн  - 0,17 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 30 ноября, курс доллара снизился на 17 копеек. До этого американская валюта дорожала в течение всей недели – на курс давила паника вокруг введения в Украине военного положения. Впрочем, в НБУ отметили, что рост курса доллара в Украине выше 28 гривен не связан с фундаментальными экономическими причинами – Нацбанк ожидает, что доллар подешевеет.

Кроме того, на этой неделе безналичный курс евро превысил психологическую отметку в 32 гривни.

  

 


Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:


Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

Напомним, вчера, 26 ноября, власти Украины пошли на радикальные меры из-за новой витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

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Источник:

"Сегодня"

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