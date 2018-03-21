Курс доллара в Украине упал после роста

На сегодня, 21 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,3 грн;

1 евро – 32,28 грн;

10 российских рублей – 4,55 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился на 13 копеек после почти недельного роста. "Зеленый" остался выше психологической отметки в 26 грн. Однако аналитики не уверены, что нынешний "подъем" доллара продлится долго.

Курс евро упал на 26 копеек после роста накануне. Стоимость 10 российских рублей понизилась на четыре копейки.

Во вторник, 20 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине понизился на восемь копеек в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,32/26,36 грн. Стоимость евро установилась на отметках 32,29/32,33 грн, понизившись на 23 копейки. Сегодняшние торги еще не начались.

Как прогнозируют аналитики "Альпари", безналичный доллар может вырасти через неделю до 26,9 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 26,8/27,2 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".