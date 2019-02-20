Курс доллара в Украине ускорил падение

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 21 февраля; за семь дней курс гривни не изменился

Фото: Flickr

Курс доллара в Украине ускорил падение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/88a/40a/5c488a40a1373.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/88a/40a/5c488a40a1373.jpg 2019-02-20T16:18:37+02:00 Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 21 февраля; за семь дней курс гривни не изменился

На четверг, 21 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

20.02 21.02 Изменение 1 доллар США 27,17 грн 27,09 грн - 0,08 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 20 февраля, курс доллара понизился на восемь копеек после снижения на две. Впрочем, за неделю – с 14 февраля – доллар не изменился в цене.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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