Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Курс доллара в Украине ускорил падение

Сегодня, 16:18

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 21 февраля; за семь дней курс гривни не изменился

Фото: Flickr
Курс доллара в Украине ускорил падение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/88a/40a/5c488a40a1373.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/88a/40a/5c488a40a1373.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 21 февраля; за семь дней курс гривни не изменился

На четверг, 21 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

 
 20.0221.02Изменение
1 доллар США27,17 грн

27,09 грн

- 0,08 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 20 февраля, курс доллара понизился на восемь копеек после снижения на две. Впрочем, за неделю – с 14 февраля – доллар не изменился в цене.

 

 

Читайте также

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег доллар, НБУ, курс, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

Вы сейчас просматриваете новость " Курс доллара в Украине ускорил падение". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, как субсидии наличкой скажутся на ценах в Украине

Сегодня, 11:54

В Национальном банке проанализировали эффект от монетизации "льгот"

В кошельках украинцев появятся банкноты 500 гривен с подписью Смолия

Вчера, 10:20

Нацбанк вводит в обращение новую "партию" самых крупных купюр

НБУ пополнил резервы на межбанке: названа сумма

18 февраля, 14:01

На прошлой неделе регулятор покупал валюту на межбанковском валютном рынке, но не продавал

Украинцы стали больше зарабатывать на… монетах

14 февраля, 07:51

Памятные и инвестиционные монеты НБУ как альтернатива банковским депозитам

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?

Ночные судороги в ногах: о каких болезнях говорят

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте

Знаменитая модель 80-х стала бездомной (фото)

Гройсман назвал курс доллара в 2019 году

Тепла не будет: народный синоптик дал прогноз погоды на март
Загрузка...

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Сегодня, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

Вчера, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Вчера, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

18 февраля, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

В Украине закрыли популярный телеканал