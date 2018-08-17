Курс доллара в Украине устремился к психологической отметке

Сегодня, 16:36

Нацбанк определил официальную стоимость "зеленого" на 20 августа

Курс доллара в Украине устремился к психологической отметке
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

На понедельник, 20 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

  

17.08 20.08 Изменение
1 доллар США 27,67 грн 27,89 грн +  0,22 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет сразу на 22 копейки и приблизится к психологической отметке в 28 гривен. При этом сегодня, 17 августа, курс доллара уже вырос на 23 копейки В целом так дорого "зеленый" не стоил с начала февраля 2018 года. 

В НБУ уже назвали причины резкого подорожания доллара. Замглавы Нацбанка Олег Чурий напомнил украинцам об опыте прошлых лет, когда к осени гривня уходила в виток девальвации.

 

 

Ранее эксперты также спрогнозировали, чего ждать от курса доллара осенью:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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Источник:

"Сегодня"

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