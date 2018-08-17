Курс доллара в Украине устремился к психологической отметке

На понедельник, 20 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

17.08 20.08 Изменение 1 доллар США 27,67 грн 27,89 грн + 0,22 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет сразу на 22 копейки и приблизится к психологической отметке в 28 гривен. При этом сегодня, 17 августа, курс доллара уже вырос на 23 копейки. В целом так дорого "зеленый" не стоил с начала февраля 2018 года.

В НБУ уже назвали причины резкого подорожания доллара. Замглавы Нацбанка Олег Чурий напомнил украинцам об опыте прошлых лет, когда к осени гривня уходила в виток девальвации.