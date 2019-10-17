Курс доллара в Украине вернулся к падению

Американцы выиграли в лотерею миллион долларов / Фото: Depositphotos

На пятницу, 18 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

17.10 18.10 Изменение 1 доллар США 24,84 грн 24,73 грн - 0,11

Таким образом, по сравнению со значениями 17 октября курс доллара упал на 11 копеек после роста на пять копеек днем ранее. Впрочем, за неделю – с 11 по 18 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на 20 копеек.

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Напомним, ранее МВФ резко улучшил прогноз курса гривни на ближайшие пять лет. Когда украинцам ждать доллар по 30 гривен, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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