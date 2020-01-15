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Курс доллара в Украине вернулся к падению: курс НБУ

15 января, 16:15

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 16 января

/ Фото: Pexels

На четверг, 16 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

15.0116.01Изменение
1 доллар США24,03 грн23,98 грн

- 0,05

Таким образом, по сравнению со значениями 15 января года курс доллара опустился на пять копеек после роста на 10 копеек в предыдущий банковский день. При этом официальный курс доллара вновь опустился ниже психологической отметки в 24 гривни, которую пробил вверх днем ранее. За неделю – с 9 по 16 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 15 копеек.

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Фото из архива "Сегодня"

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Напомним, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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