Курс доллара в Украине вернулся к росту

На четверг, 13 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|12.02
|13.02
|Изменение
|1 доллар США
|24,42 грн
|24,50 грн
|+ 0,08
Таким образом, по сравнению со значениями 12 февраля курс доллара вырос на восемь копеек после снижения на 10 копеек в предыдущий банковский день. Это первое повышение курса доллара с 4 февраля. При этом за неделю – с 6 по 13 февраля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 30 копеек.
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Ранее новости "Сегодня" также разбирались, почему в начале 2020 года в Украине лихорадит курс доллара и нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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