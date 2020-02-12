Курс доллара в Украине вернулся к росту

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

На четверг, 13 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

12.02 13.02 Изменение 1 доллар США 24,42 грн 24,50 грн + 0,08

Таким образом, по сравнению со значениями 12 февраля курс доллара вырос на восемь копеек после снижения на 10 копеек в предыдущий банковский день. Это первое повышение курса доллара с 4 февраля. При этом за неделю – с 6 по 13 февраля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 30 копеек.

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Ранее новости "Сегодня" также разбирались, почему в начале 2020 года в Украине лихорадит курс доллара и нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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