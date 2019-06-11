Курс доллара в Украине вернулся на майский уровень

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 12 июня; за неделю гривня укрепилась на 91 копейку

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 12 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

11.06 12.06 Изменение 1 доллар США 26,38 грн 26,30 грн - 0,08 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 10 июня, курс доллара снизился еще на восемь копеек после падения на 22 копейки. Стоимость "зеленого" опустилась на уровень 23 мая.

За неделю – с 6 июня – официальный курс доллара понизился уже на 91 копейку. Аналитики ранее объяснили, нужно ли сейчас покупать доллары.

Кроме того, эксперты спрогнозировали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара летом-2019. При этом специалисты также отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ):

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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