Курс доллара в Украине вернулся на уровень прошлой недели
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 24 мая
Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 24 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|23.05
|24.05
|Изменение
|1 доллар США
|26,3 грн
|26,34 грн
|+ 0,04 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 23 мая, курс доллара повысился еще на четыре копейки после роста на 19 копеек днем ранее. Впрочем, за неделю – с 17 мая – стоимость доллара не изменилась. Таким образом, курс "зеленого" вернулся к значениям семидневной давности.
Ранее специалисты предупредили украинцев, которые решили запастись валютой, что обменники в Украине заполонили фальшивые доллары:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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