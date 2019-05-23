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Курс доллара в Украине вернулся на уровень прошлой недели

23 мая, 16:33

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 24 мая

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 24 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

23.0524.05Изменение
1 доллар США26,3 грн26,34 грн+ 0,04 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 23 мая, курс доллара повысился еще на четыре копейки после роста на 19 копеек днем ранее. Впрочем, за неделю – с 17 мая – стоимость доллара не изменилась. Таким образом, курс "зеленого" вернулся к значениям семидневной давности.

Ранее специалисты предупредили украинцев, которые решили запастись валютой, что обменники в Украине заполонили фальшивые доллары:


  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

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Тег доллар, курс, гривня, курс доллара, курс НБУ

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