Курс доллара в Украине вернулся на уровень прошлой недели

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 24 мая

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 24 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

23.05 24.05 Изменение 1 доллар США 26,3 грн 26,34 грн + 0,04 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 23 мая, курс доллара повысился еще на четыре копейки после роста на 19 копеек днем ранее. Впрочем, за неделю – с 17 мая – стоимость доллара не изменилась. Таким образом, курс "зеленого" вернулся к значениям семидневной давности.

Ранее специалисты предупредили украинцев, которые решили запастись валютой, что обменники в Украине заполонили фальшивые доллары:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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