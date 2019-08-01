/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Курс доллара в Украине вплотную подобрался к психологической отметке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B 2019-08-01T08:46:00+03:00 Финансы Национальный банк установил официальную стоимость украинской валюты

На сегодня, 1 августа, несмотря на рост курса доллара на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс основных иностранных валют:

1 доллар США – 25,02 грн;

1 евро – 27,9 грн;

10 российских рублей – 3,96 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара упал еще на семь копеек после снижения на 16 копеек днем ранее. За неделю с 25 июля по 1 августа доллар упал в цене на 50 копеек.

Так низко официальный курс доллара не опускался в течение почти трех лет – с 12 августа 2016 года, когда "зеленый" стоил 24,85 грн. Впервые за это время стоимость американской валюты приближается к психологической отметке в 25 гривен. Ранее аналитики также рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара через неделю.

Курс евро сегодня снизился на восемь копеек после падения на 10 копеек днем ранее. Евровалюта опустилась еще ниже психологической отметки в 28 гривен. Это произошло впервые с января 2017 года. То есть евро не стоил так дешево 2,5 года.

Стоимость 10 российских рублей практически не изменилась.

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В среду, 31 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос на восемь копеек в покупке и на девять - в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась к закрытию на уровне 25,1/25,14 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 27,96/28 грн, повысившись на семь копеек в покупке и на восемь - в продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Новости "Сегодня" также выяснили, что случилось с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам. Также об укреплении гривни узнавайте из нашего сюжета:

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Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год - 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз курса Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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