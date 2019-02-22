Курс доллара в Украине закончил неделю ростом
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 25 февраля; за неделю гривня укрепилась на 23 копейки
На понедельник, 25 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|22.02
|25.02
|Изменение
|1 доллар США
|27,00 грн
27,02 грн
|+ 0,02 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 22 февраля, курс доллара повысился на две копейки после снижения на девять. При этом доллар поднялся выше психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 18 февраля – доллар потерял уже 23 копейки.
Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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