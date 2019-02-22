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Курс доллара в Украине закончил неделю ростом

Сегодня, 16:38

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 25 февраля; за неделю гривня укрепилась на 23 копейки

Фото: 401kcalculator.org
Фото: 401kcalculator.org.
Курс доллара в Украине закончил неделю ростом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/829/cfb/5c5829cfb3749.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/829/cfb/5c5829cfb3749.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 25 февраля; за неделю гривня укрепилась на 23 копейки

На понедельник, 25 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

22.0225.02Изменение
1 доллар США27,00 грн

27,02 грн

+ 0,02 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 22 февраля, курс доллара повысился на две копейки после снижения на девять. При этом доллар поднялся выше психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 18 февраля – доллар потерял уже 23 копейки.

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Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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