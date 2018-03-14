Курс доллара в Украине замер после обвала, а евро пошел в рост

Последний раз доллар падал ниже 26 гривен восемь месяцев назад

На сегодня, 14 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,91 грн;

1 евро – 32,07 грн;

10 российских рублей – 4,55 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился еще на копейку. С конца февраля "зеленый" потерял гривню. Последний раз курс доллара падал ниже 26 гривен в начале июля 2017 года, то есть восемь месяцев назад.

Одной из причин падения курса доллара в Украине эксперты называли "агрессивное" ужесточение монетарной политики НБУ. Регулятор 1 марта продолжил внедрять политику "дорогих денег", повысив учетную ставку до 17%.

Курс евро вырос на 18 копеек после обвала на 51 копейку. Стоимость евровалюты вновь поднялась выше психологической отметки в 32 грн. Стоимость 10 российских рублей понизилась на две копейки.

Во вторник, 13 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине повысился на копейку в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 25,9/25,93 грн. Стоимость евро установилась на отметках 32,94/31,98 грн, повысившись на 4-5 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

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Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".