Курс доллара в Украине замер после снижения

На сегодня, 22 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,7 грн;

1 евро – 31,87 грн;

10 российских рублей – 4,12 грн.

Таким образом, по сравнению со значениями понедельника, 20 августа, курс доллара повысился на копейку после снижения на 20 копеек 21 августа. В целом так дорого, как 20 августа, "зеленый" не стоил с зимы 2018 года.

Курс евро вырос более существенно – на 24 копейки. Так высоко стоимость евровалюты не поднималась с конца апреля-2018.

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Стоимость 10 российских рублей практически не изменилась.

Во вторник, 21 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на 10 в покупке и в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,65/27,69 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 31,59/31,63 грн, понизившись на 6-7 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:

Прогнозы курса доллара на 2018 год

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

Согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.