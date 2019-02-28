Курс доллара в Украине завершил зиму резким падением
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 1 марта; за неделю гривня укрепилась на 14 копеек
На пятницу, 1 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|28.02
|01.03
|Изменение
|1 доллар США
|26,99 грн
26,86 грн
|- 0,13 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 28 февраля, курс доллара понизился на 13 копеек после роста на копейку. При этом доллар опустился еще ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 22 февраля – "зеленый" потерял в цене 14 копеек.
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Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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