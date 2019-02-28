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Курс доллара в Украине завершил зиму резким падением

Сегодня, 16:29

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 1 марта; за неделю гривня укрепилась на 14 копеек

Фото: AFP
Курс доллара в Украине завершил зиму резким падением //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/183/3d9/5c61833d93c36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/183/3d9/5c61833d93c36.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 1 марта; за неделю гривня укрепилась на 14 копеек

На пятницу, 1 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

28.0201.03Изменение
1 доллар США26,99 грн

26,86 грн

- 0,13 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 28 февраля, курс доллара понизился на 13 копеек после роста на копейку. При этом доллар опустился еще ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 22 февраля – "зеленый" потерял в цене 14 копеек. 

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Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег НБУ, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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