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Курс доллара вернулся к снижению после стремительного роста

11 января, 08:13

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На сегодня, 11 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 23,97 грн;
1 евро – 26,56 грн;
10 российских рублей – 3,91 грн.

Так, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился на 15 копеек после резкого роста сразу на 29 копеек в предыдущий банковский день. При этом официальный курс доллара вновь опустился ниже психологической отметки в 24 гривни, которую до этого пробил вверх впервые за почти полтора месяца.

Впрочем, с первого в 2020 году банковского дня, 3 января, гривня ослабла по отношению к "зеленому" на 28 копеек, а по сравнению с последним банковским днем 2019 года – уже на 68 копеек.

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Курс евро сегодня снизился на 24 копейки после роста на 31 копейку в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В пятницу, 10 января, доллар подешевел на 17 копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 23,93/23,95 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 21 копейку в покупке и на 22 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,56/26,57 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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