Курс доллара вновь взлетел выше психологической отметки

Сегодня, 08:22

Евровалюта тоже дорожает, а рубль ушел в пике

Курс доллара вновь взлетел выше психологической отметки
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

На сегодня, 10 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,11 грн;
1 евро – 31,43 грн;
10 российских рублей – 4,09 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос на 15 копеек, поднявшись выше психологической отметки в 27 гривен за доллар. 

Курс евро вырос на 19 копеек.

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Стоимость 10 российских рублей упала на 14 копейки на фоне резкого снижения курса рубля к доллару из-за новых антироссикйских санкций США.

В четверг, 9 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на 11 копеек в покупке и на 10 – в продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,14/27,17 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 31,45/31,49 грн, повысившись на 12-13 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара на 2018 год

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

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Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/долл., а в 2019 году – 32 грн/долл. 

При этом согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

Кроме того, ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:
доллар, НБУ, гривня, цены на бензин, курс доллара

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Источник:

"Сегодня"

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