В Украине изменится курс доллара: ждать ли нового обвала гривни

/ Фото: AFP

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За неделю курс доллара в Украине заметно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 1,9-2%. Но эксперты предупреждают, что тренд на укрепление гривни был кратковременным и на этой неделе курс будет снова медленно расти, приближаясь к 25 гривням за доллар.

"Такого большого предложения валюты, как было на уходящей неделе, уже вряд ли можно ожидать, а импортеры по-прежнему нуждаются в долларе, – анализирует руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин. – Поэтому опять курс пойдет к 25. Еще одним драйвером может стать принятие или непринятие закона "О рынке земли". Если его примут, да еще разрешат нерезидентам покупать землю, это станет дополнительным трендом на укрепление гривни, так как резиденты станут постепенно заводить в Украину валюту под будущие инвестиции в агрорынок".

С Шевчишиным согласен и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, но он опасается называть конкретный курс, ссылаясь на непрогнозируемость в последнюю неделю действий Национального банка.

"Если регулятор сегодня продает 125 млн долларов по курсу почти 25 гривен за доллар, а завтра не продает ничего, то это похоже на спекулятивное раскачивание курса, хотя его, наоборот, надо постепенно опускать, ослабляя гривню до показателей, заложенных в бюджете (27 гривен за доллар к концу года). Надеюсь, что на следующей неделе политика регулятора будет более взвешенной и экономически обоснованный тренд на ослабление курса до 25 грн за доллар сохранится", – подвел итог Олег Пендзин.

И Олег Пендзин, и Андрей Шевчишин советуют не спешить бежать в обменники, воздержаться от продажи наличной валюты без крайней необходимости. Ибо до конца не ясно, как поведет себя Национальный банк: будет он ослаблять гривню и дальше или "качели" с курсом продолжатся.

А вот покупать доллары, пока они стоят ниже 25 гривен, смысл есть, так как в долгосрочной перспективе (до конца года) эксперты обещают, что доллар подорожает.

Подробнее о ситуации с курсом доллара и всех факторах, которые влияют на него прямо сейчас, читайте в материале: "Курс доллара устремился вниз: выдержит ли гривня".

Как сообщалось, в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса на конец года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель. Поэтому новости "Сегодня" подготовили свой финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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