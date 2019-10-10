Курс доллара замер после валютной лихорадки

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На сегодня, 10 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,70 грн;

1 евро – 27,12 грн;

10 российских рублей – 3,79 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился на копейку после падения на 16 копеек днем ранее. Впрочем, и за последние семь дней – с 3 по 10 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на те же 16 копеек. Дело в том, что всю неделю "зеленый" мотало в диапазоне 27-28 гривен за доллар; при этом в НБУ объясняли, почему лихорадит гривню.

Курс евро сегодня тоже изменился несущественно, упав на две копейки после резкого снижения на 30 копеек накануне. Стоимость 10 российских рублей сегодня снизилась на две копейки.

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Как известно, официальный курс доллара устанавливается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, однако с некоторым отставанием. Вчера, 9 октября, доллар на межбанке подешевел на 11 копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,62/24,66 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала на 10 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,03/27,08 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, новости "Сегодня" призывают быть внимательными при купле-продаже валюты в небанковских обменниках, ведь есть риск стать жертвой мошенников. О трех самых популярных схемах обмана мы рассказали в сюжете:

Видео: Сегодня

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл., а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023-м – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство развития экономики ожидает в 2019 году средний курс гривни на уровне 26,3 грн за доллар, в 2020-м – 27,3 грн. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством. Этот проноз был значительно улучшен в сентябре, ведь еще в апреле ведомство ожидало, что по итогу 2019 года курс доллара составит 28 грн. На данный момент прогноз Минэкономики является самым оптимистичным.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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