Українська
$ 26,7
30
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Курс евро подскочил до рекорда за два месяца, доллар дешевеет

5 июня, 08:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На пятницу, 5 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,70 грн;
1 евро – 30,00 грн;
10 российских рублей – 3,86 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара упал еще на пять копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 29 мая по 5 июня – национальная валюта укрепилась по отношению к американской на 21 копейку.

Реклама

Курс евро при этом повысился еще на четыре копейки после роста также на четыре копейки в предыдущий банковский день. Евро поднялся до психологической отметки в 30 гривен впервые с начала апреля. Стоимость 10 российских рублей, наоборот, снизилась на четыре копейки.

Читайте также: 10 гривен в Украине стали монетой и вошли в оборот

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В четверг, 4 июня, доллар на межбанке упал в цене на шесть копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,66/26,68 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на шесть копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,03/30,06 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Реклама

Напомним, ранее рыночные аналитики объяснили, что будет с курсом доллара в июне.

В тренде
Рада забраковала программу деятельности Кабмина

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как в "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты, а также почему НБУ против превращения почты в банк. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Прогнозы курса доллара

Изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Реклама

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл. Впрочем, и этот прогноз в ближайшее время может быть пересмотрен из-за того, что в мире начался экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Саакашвили рассказал об отношениях с Аваковым и уже хочет лишить МВД одной функции
Саакашвили рассказал об отношениях с Аваковым и уже хочет лишить МВД одной функцииПолитика
ПриватБанк заявил о сбое: колл-центр и Приват24 не работают
ПриватБанк заявил о сбое: колл-центр и Приват24 не работаютФинансы
Осторожно, мошенники! В Украине появилась новая
Осторожно, мошенники! В Украине появилась новая "пирамида": как это работаетЭкономика
Данил Гетманцев о нулевой декларации: 400 тыс. грн
Данил Гетманцев о нулевой декларации: 400 тыс. грн "под подушкой" амнистируют всем украинцамЭкономика
Как деньги МВФ скажутся на курсе доллара в Украине: прогноз
Как деньги МВФ скажутся на курсе доллара в Украине: прогнозФинансы
ПриватБанк частично восстановил работу: какие сервисы работают
ПриватБанк частично восстановил работу: какие сервисы работаютФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять