Курс евро пробил психологическую отметку, доллар стремительно растет

На пятницу, 20 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

19.03 20.03 Изменение 1 доллар США 27,27 грн 27,80 грн + 0,53

Таким образом, по сравнению со значениями 19 марта, курс доллара повысился еще на 53 копейки после роста на 21 копейку в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" стремительно поднимается к психологической отметки в 28 гривен, которую не пересекала с 20 января 2019 года, то есть больше года. При этом за неделю – с 13 по 20 марта – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 1,94 гривни.

Курс евро на 20 марта вырос с 29,79 до 30,09 гривни и преодолел рубеж в 30 гривен впервые с 9 июня 2019 года.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Ранее новости "Сегодня" рассказали, как в связи с общенациональным карантином в Украине все деньги, которые поступают в оборот НБУ, начали дезинфицировать:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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