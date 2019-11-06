Курс евро в Украине резко пошел вниз: что произошло

/ Фото: Pixabay

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Евро в Украине резко подешевел. Курс валюты еврозоны к гривне снизился сразу на 21 копейку после роста на 11 копеек днем ранее. Движение этой денежной единицы в Украине определяется не внутренней ситуацией в стране, а поведением евро к доллару на международных финансовых рынках, объясняет финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Сейчас на международных рынках доллар укрепляется по отношению к евро. Таким образом, евро дешевеет по отношению к доллару, доллар дешевеет по отношению к гривне, соответственно, и евро [в Украине] пошел вниз", – говорит эксперт.

В целом, как объясняет Кущ, корреляция следующая: стоимость евро по отношению к гривне зависит от того, насколько динамика укрепления украинской валюты к доллару выше динамики укрепления евро к доллару на международных финансовых рынках.

"Если динамика укрепления гривни по отношению к доллару выше, тогда и евро подешевеет, но не так сильно, как доллар. А если, например, евро подорожал по отношению к доллару более динамично, чем доллар подешевел к гривне, то в таком случае потенциала укрепления гривни по отношению к доллару не хватит, и евро чуть-чуть укрепится", – рассказал эксперт.

Напомним, ранееэксперты объяснили, чего ждать от доллара в ноябре и произойдет ли традиционная для этого месяца девальвация гривни. Ведь обычно в последний месяц осени украинская валюта теряет в цене около 3%.

Также новости "Сегодня" предупреждали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

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