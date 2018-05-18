Курс евро в Украине упал на шестимесячное "дно": эксперт назвал причины

Сегодня, 16:30

В начале 2018 года евровалюта установила ценовой рекорд, а потом начала дешеветь

Курс евро в Украине упал на шестимесячное "дно": эксперт назвал причины
Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Курс евро в Украине находится на минимальных значениях за полгода. Как пояснил сайту "Сегодня" старший аналитик ГК ForexClub Андрей Шевчишин, такая ситуация возникла из-за мировых валютных трендов.

Так, курс евро к гривне 25 января достиг максимального уровня, тогда же на мировых рынках, евро достиг своих почти четырехлетних максимумов – 1,255 против доллара в середине февраля, после чего начал снижаться. Сейчас единая европейская валюта находится вблизи 1,18 против доллара, потеряв почти 6%.

"Именно динамика евро на мировых рынках привела к снижению евро к гривне на отечественном рынке. Главным драйвером такой динамики стало укрепление доллара, под влиянием растущей доходности американских казначейских облигаций и ожидания ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США. В свою очередь, политика европейского Центробанка остается мягкой, южные регионы находятся под влиянием политической нестабильности и кризисных влияний (Испания, Италия, Греция)", – пояснил Шевчишин.

По его словам, особенно беспокоит инвесторов в последние дни политический кризис в Италии. В дополнение ко всему США грозит торговыми ограничениями по одному из важнейших секторов европейского региона – машиностроению. Также Штаты вышли из ядерной сделки с Ираном, добавив проблем Европе, подчеркивает аналитик.

Напомним, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует, что евро в Украине станет еще дешевле.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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