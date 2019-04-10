Курс на 30: МВФ опубликовал прогноз по гривне и доллару на несколько лет вперед
Фонд предполагает, что украинскую валюту ждет девальвация
Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз курса украинской гривни в доллару США на ближайшие годы. При этом МВФ сохранил макроэкономический прогноз для Украины. Речь об этом идет в обзоре Фонда World Economic Outlook.
Так, по расчетам МВФ, гривня будет постепенно девальвировать. К концу текущего 2019 года Фонд ожидает курса 28,7 грн/долл, а уже к концу 2020-го – 30 грн/долл.
В 2021 году гривня, по расчетам аналитиков, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составил на конец года 31,9 грн/долл., подсчитали в МВФ.
Ранее МВФ ожидал, что что в 2019-м гривня девальвирует до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – до 29,93 грн/долл.
Напомним, согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".
Сегодня, 10 апреля, официальный курс доллара в Украине установлен на уровне 26,7 грн.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Курс на 30: МВФ опубликовал прогноз по гривне и доллару на несколько лет вперед". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мировая экономика замедлила рост: МВФ назвал причины и ухудшил прогноз
Аналитики Фонда подготовили свежий отчет о глобальных рисках
Почему упал доллар и что будет дальше: эксперт проанализировал курс
Специалист советует не связывать ситуацию на валютном рынке с выборами президента