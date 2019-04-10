Курс на 30: МВФ опубликовал прогноз по гривне и доллару на несколько лет вперед

Фонд предполагает, что украинскую валюту ждет девальвация

Фото: Getty Images

Курс на 30: МВФ опубликовал прогноз по гривне и доллару на несколько лет вперед //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/63f/b33/5c863fb33ca40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/63f/b33/5c863fb33ca40.jpg 2019-04-10T17:00:00+03:00 Финансы Фонд предполагает, что украинскую валюту ждет девальвация

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз курса украинской гривни в доллару США на ближайшие годы. При этом МВФ сохранил макроэкономический прогноз для Украины. Речь об этом идет в обзоре Фонда World Economic Outlook.

Так, по расчетам МВФ, гривня будет постепенно девальвировать. К концу текущего 2019 года Фонд ожидает курса 28,7 грн/долл, а уже к концу 2020-го – 30 грн/долл.

В 2021 году гривня, по расчетам аналитиков, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составил на конец года 31,9 грн/долл., подсчитали в МВФ.

Ранее МВФ ожидал, что что в 2019-м гривня девальвирует до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – до 29,93 грн/долл.

Напомним, согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

Сегодня, 10 апреля, официальный курс доллара в Украине установлен на уровне 26,7 грн.

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