Курс под давлением: эксперт объяснил ситуацию с долларом

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 7 августа на межбанковском валютном рынке Украины удерживается в диапазоне 27,65-27,85 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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По его словам, курс остался в этом коридоре, несмотря на сообщение о том, что ВВП Украины упал на 6,5% в первом полугодии 2020 года.

"Негативом для рынка выступают рекордные показатели заражений и смертности от COVID-19. Давление на гривню продолжают оказывать и нерезиденты, закрывающие свои позиции в гривневых гособлигациях. С учетом погашения 16 млрд гривен на этой неделе, вероятно, ликвидность надавит на курс", – добавил эксперт.

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Впрочем, по его словам, резких колебаний курса пока что ожидать не следует.

"Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит оставаться в сформированном диапазоне 27,65-27,85 гривни за доллар. Спрос будет исходить со стороны нерезидентов, НБУ попытается сдержать колебания на рынке", – спрогнозировал Шевчишин.

Как сообщалось, ранее сайт "Сегодня" узнал у аналитиков, почему в Украине взлетел курс доллара и что будет дальше.

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Напомним, инвестировать можно не только в покупку валюты, но и в гривневые вклады в украинских банках. Но как это делать правильно, чтобы не потерять сбережения, смотрите в спецрепортаже "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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