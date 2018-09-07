Курс рубля обвалился до рекорда с 2016 года

Сегодня, 09:38

Стоимость евровалюты в России перевалила за 80 рублей, а доллар приближается к отметке в 70 рублей

Фото: AFP
Фото: AFP

В России резко снизился курс рубля по отношению к евро и американскому доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (МБ).

Так, к вечеру 6 сентября стоимость европейской валюты на торгах МБ превысила отметку в 80 руб.

Курс доллара к рублю превысил 69 руб./долл. с 2016 года. К закрытию торгов безналичный курс составил 69,25 рублей за доллар.

Российский рубль не опускался так низко с марта 2016 года.

Торги 7 сентября еще не начались.

Курс рубля с 2016 года

1536302119.2522График: МБ

Как отмечают аналитики, российский рубль ускорил падение после того, как на рынок вышли участники американской сессии.

Игроки активизировали распродажи рублевых активов на фоне продолжающихся слушаний в Конгрессе США, посвященных теме вмешательства России в американские выборы и рисков введения новых антироссийских санкций, связанных как с этой, так и с другими темами, например, с делом об отравлении Скрипалей.

Предыдущее снижение курса рубля было связано с падением цен на нефть. Тогда доллар в России поднялся выше 67 рублей. 
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Источник:

Интерфакс-Украина

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