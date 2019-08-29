Курс доллара в бюджете: эксперты объяснили, что не так с планированием сметы

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Укрепление гривни на 9% с начала года, которое не прогнозировали в бюджете-2019, привело к невыполнению плана доходов главной сметы страны. По оценке Счетной палаты, бюджет недополучил 9,2 млрд гривен доходов.

Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты считают: курсом манипулируют для достижения тех или иных целей.

"Когда мы говорим, какой курс закладывать в бюджет на следующий год, мы должны понимать, что существует два подхода. К сожалению, в Украине второй подход. Когда формируется бюджет, считают, сколько средств мы можем получить от доходных статей и начинают потом играть показателем инфляции, а инфляция таргетированная, потом начнем играть показателем курса и эти игры уже отрывали оба показателя, особенно курса от реальности. Поэтому нужен первый подход", – отметил Ярослав Жалило, замдиректора Национального института стратегических исследований.

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По мнению экспертов, важно при составлении проекта сметы рассчитывать реалистичный курс валют в Украине.

"Курс нужно закладывать реалистичным. Вопрос в том, что не закладывали его таким специально, чтобы расширить расходную часть бюджета. Мы знаем, что в Раде есть попытки увеличить расходы, много заинтересованных сторон. И если курс больше, чем все ожидали, возможно, связано с тем, что просто старались искусственным путем раздуть бюджет", – сказал Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

Чтобы добиться реалистичного прогноза, по его мнению, необходима хорошая координация между разными органами власти.

"Должна быть координация Минэкономики и Минфина. Нацбанк не прогнозирует курс, по крайней мере официально. Они должны провести неофициальные консультации с Нацбанком, и ожидания НБУ и заложить в бюджет", – сказал Фурса.

"Мы не говорим, какой курс нужно закладывать, мы должны спрогнозировать, какой курс будет и исходя с этого рассчитывать реальную возможность наполнить доходную часть бюджета. И не играть, к примеру, "а давайте занизим курс гривни"… Здесь нужно изменение идеологии бюджетного планирования, чтобы больше уважать объективные процессы, в рамках которых будет формироваться бюджет. Какой курс заложить – вопрос серьезного фундаментального прогноза, ведь когда курс плавает – спрогнозировать его тяжело", – добавляет Жалило.

По его словам, при благоприятной политической ситуации в стране, можно отталкиваться от оптимистического сценария курс почти не изменится к концу года. В то же время, исходя из реалистического прогноза, с осени могут начать действовать девальвационные факторы. Тогда на конец года гривня может просесть до 27 за долл., прогнозирует Жалило.

Напомним, в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса 29,4 грн/долл. А по состоянию на 29 августа фициальный курс доллара в Украине установлен на уровне 25,22 грн.

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