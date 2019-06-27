Курс валют: долго ли еще будет укрепляться гривня

Эксперты говорят, что нынешний год может быть не похож на предыдущие

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Укрепление гривни продолжается. Подскочив в первой декаде месяца почти до 27 грн за доллар, украинская национальная валюта довольно быстро вернула утраченные позиции, и пока продолжает укрепляться, приближаясь к минимальным значениям нынешнего года, да и прошлого лета.

Начав июнь со значения 26,85 грн/долл., в последнюю неделю месяца гривня держится на уровне 26,2 грн/долл. Официальный курс в понедельник составлял 26,27 грн/долл., во вторник упал до 29,19 грн/долл., а на четверг НБУ еще понизил курс – до 26,16 грн/долл.

Такое поведение гривни дало основания Министерству финансов улучшить свой прогноз по курсу на текущий год. Если раньше ожидалось, что средний курс гривни в 2019-м составит 28,2 грн за доллар, то в последнем макроэкономическом обзоре предсказан средний курс на уровне 27,4 грн/долл.

В то же время международное рейтинговой агентство Fitch на днях обнародовало свой прогноз относительно украинской гривни, где среднегодовой курс предсказан на уровне даже выше, чем раньше прогнозировал Минфин, – 28,86 грн.

Таким образом, прогноз Министерства финансов свидетельствует о том, что резких скачков и повышения курса гривни не ожидается не только в ближайшее время, но и, скорее всего, до конца года. Если же верить прогнозу Fitch, во второй половине года гривня должна резко обесцениться и, вероятно, достаточно долгое время продержаться на отметках 29 и даже 30 грн/долл. Почему же такое расхождение? Чей прогноз наиболее вероятен? И каким будет курс украинской денежной единицы в ближайшее время? С этими вопросами сайт "Сегодня" обратился к экспертам-экономистам.

Многое зависит от ситуации с мировой экономикой

"Каждый инвестиционный банк, каждое рейтинговое агентство моделирует развитие ситуации по нескольким сценариям. Кроме базового, обычно рассчитывается еще позитивный и кризисный сценарий. Если развитие мировой экономики пойдет по кризисному сценарию – а такой, например, будет возможен, если начнется торговая война или случатся какие-то мировые финансовые катаклизмы, – в этом случае, конечно, может быть негатив и в Украине. У нас всегда при кризисах начинает падать гривня и т.д. В этом случае может быть, понятно, курс и 30. Но по базовому сценарию, который рассматривается абсолютным большинством банков и рейтинговых агентств, – прогнозируется порядка 28-29,5 грн за доллар. Это так называемый усредненный курс, исходя из ожиданий аналитиков. Но я думаю, что средний курс гривни в этом году не превысит 29 грн за доллар", – говорит экономист Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказался прямо:

"Я думаю, такой прогноз Fitch не сбудется. Они обычно делают очень хорошие, правильные прогнозы по курсу доллар-евро, это их конек. А вот курс гривни очень часто прогнозируют ошибочный", – сказал он.

Впрочем, по словам эксперта, на то, каким будет курс гривни к концу года, будут влиять множество разных фактор, и далеко не все из них можно посчитать уже сейчас.

"Во-первых, не сократятся ли переводы от гастарбайтеров. Что будет с урожаем? В этом году, конечно, прогнозируют рекордный урожай, но его надо сначала дождаться. Также пока неизвестно, что будет с ценами на нефть. Сейчас четко прогнозировать цену на нефть тяжело, прогнозы есть абсолютно противоположные. В конце года на нас очень сильно будет влиять международная ситуация. Что будет с парой евро-доллар, начнется ли активная торговая война между США и Китаем. И вот от всех этих факторов зависит, закончим ли мы год с курсом 27 с копейками, или доллар будет больше 28", – говорит Александр Охрименко.

Нетипичный год

При этом эксперты говорят, что резких колебаний курса в этом году быть не должно. В частности, Тарас Козак аргументирует это новыми инструментами, которые стал использовать Нацбанк.

"Сейчас очень много иностранных инвесторов закупают в Украине государственные облигации. Но, в отличие от прошлых лет, они покупают многолетние облигации. 2-х, 3-х и даже 5-летние. Это говорит о том, что такого оттока валюты из страны, как это было раньше, нынешним летом не будет. Кроме того, из-за того, что Нацбанк открыл так называемый мост, или линк, с мировым финансовым рынком через Clearstream, присоединившись к международному депозитарию ценных бумаг, теперь зарубежные инвесторы могут покупать внутренние украинские облигации. И мы видим, что интерес к украинским ценным бумагам не угасает. В отличие от прошлого года, когда интерес в ОВГЗ угас уже в начале мая. Сейчас же зарубежные инвесторы продолжают покупать украинские гривневые облигации", – прогнозирует Тарас Козак.

Плюс к этому, по его словам, Министерство финансов теперь старается распределять расходы равномерно в течение года, чтобы в конце года не было избытка денег. Раньше в декабре могло быть выдано три месячных бюджета, и значительная часть этих денег шла на валютный рынок, вследствие чего гривня довольно резко девальвировала.

"Такая ситуация способствует тому, что резкая сезонность, которую мы наблюдали в течение многих последних лет, в этом году может быть значительно смягчена. А возможно, ее не будет совсем. То есть в нынешнем году ситуация будет развиваться в конце года немножко по-другому. И курс в конце года может быть даже не 28,5, а 27-27,5 грн за доллар", – говорит эксперт.

Перечисленные факторы также подсказывают, что в ближайшее время девальвация гривни не начнется. Это подтверждает и Александр Охрименко.

"Сейчас мы в ожидании выборов. И, скорее всего, до выборов никаких существенных колебаний не будет наблюдаться. Доллара по 25, конечно, не будет, но 26 и даже, возможно, 25,9 грн в течение одной-двух недель – вполне возможно", – считает он.

Начало осенней девальвации гривни эксперт прогнозирует примерно на вторую половину августа, что значительно позже, чем, например, в прошлом году, когда гривня начала падать уже с июля.

"Во-первых, когда заканчивается летний отпускной период и активизируется бизнес, торговцы начинают закупать больше импорта. Также начинается закупка газа на отопительный сезон. Кроме того, в третьем квартале нам нужно погасить по международным долгам почти 2 млрд долларов. Поэтому в конце лета мы таки увидим начало девальвации. Думаю, в осень мы зайдем уже с курсом доллара 27 грн. А в сентябре, не исключено, девальвация ускорится", – полагает Александр Охрименко.

Таким образом, эксперты больше склоняются к прогнозам Министерства финансов, нежели международного рейтингового агентства.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в Украине стали чаще подделывать 100-долларовые банкноты.

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