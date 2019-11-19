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Курс валют на завтра: доллар отыграл у гривни шесть копеек

19 ноября, 16:06

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 20 ноября

/ Фото: Pixabay

На среду, 20 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

19.1120.11Изменение
1 доллар США24,14 грн24,20 грн+ 0,06

Таким образом, по сравнению со значениями 19 ноября курс доллара вырос на шесть копеек после падения на восемь. За неделю – с 13 по 20 ноября – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 26 копеек. Ранее эксперты дали прогноз по курсу доллара на текущей неделе.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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