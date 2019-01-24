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Курс валют в Украине: доллар и евро продолжают снижение

Сегодня, 09:23

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.
Курс валют в Украине: доллар и евро продолжают снижение //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/966/ac3/5c4966ac327ba.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/966/ac3/5c4966ac327ba.jpg Финансы Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На четверг, 24 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,70 грн;
1 евро – 31,49 грн;
10 российских рублей – 4,18 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился на 19 копеек. Курс доллара больше недели снижается после того, как в результате скачка преодолел значение в 28 гривень.

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Курс евро упал сразу на 18 копееек. Евро также продолжает снижение после новогоднего повышения и преодоления психологического рубежа в 32 гривни.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на одну копейку.

 

 

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2019 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 29,4 грн. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ учитывается, что в 2019-м гривня девальвирует на 5,89% – до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,93 грн/долл.

Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидавшихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

  

 

 

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года гривня ослабнет до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн). По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

При этом эксперты ранее спрогнозировали, чего ждать от курса доллара в январе-2019. Также аналитики объяснили, как может меняться курс гривни в течение года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. 
  • Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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