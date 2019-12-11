Курсы доллара и евро замерли в Украине

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На сегодня, 11 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 23,69 грн;

1 евро – 26,24 грн;

10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара практически не изменился после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Курс доллара держится значительно ниже психологической отметки в 24 гривни – на уровне рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 14 января 2016 года – 23,64 гривни за доллар. За неделю – с 4 по 11 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 25 копеек. При этом в НБУ ранее назвали причины падения курса доллара.

Курс евро сегодня тоже практически не изменился, хотя днем ранее снизился на восемь копеек. Стоимость 10 российских рублей сегодня выросла на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. Во вторник, 10 декабря, доллар на межбанке упал на 10 копеек в покупке и на восемь – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 23,61/23,65 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала на девять копеек в покупке и на семь – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,15/26,19 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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