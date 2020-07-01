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Ломбарды и страховки по новым правилам: в Украине заработал финансовый "сплит"

1 июля, 12:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Небанковские финучреждения попали под крыло Нацбанка

С сегодняшнего дня, 1 июля, в Украине вступил в силу так называемый закон о "сплите". То есть с этого момента регулировать деятельность небанковских финансовых компаний и контролировать их работу начинает Национальный банк Украины (НБУ).

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К небанковским финансовым компаниям относятся ломбарды, кредитные союзы, страховые и коллекторские компании, а также многие другие, которые имеют дело с деньгами населения.

"Начинается новый этап развития небанковского рынка, который несет как большие возможности для рынка и для потребителей, так и большие вызовы. "Сплит" – одна из крупнейших реформ на финансовом рынке и одна из самых сложных, ведь она требует одновременно и трансформации Нацбанка, и перенастройки участников рынка, а также параллельной наработки концепций развития каждого сегмента небанковского финансового рынка", - цитирует главу регулятора Якова Смолия пресс-служба НБУ.

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В НБУ объяснили, что "сплит" дает Нацбанку возможность более комплексно и эффективно обеспечивать финансовую стабильность. Кроме того, новшества нужны для дальнейшей интеграции Украины в ЕС и приведения нормативной базы в соответствие с международными стандартами.

"Целью Нацбанка является формирование платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка небанковских финансовых услуг в Украине с надлежащей защитой прав потребителей этих услуг и клиентов финансовых учреждений", - объяснила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Для достижения этой цели Национальный банк определил такие первоочередные задачи:

В тренде
Ломбарды и страховки по новым правилам: в Украине заработал финансовый "сплит"
  • создание и внедрение интегрированной модели регулирования и надзора за финансовыми рынками;
  • реформирование и развитие небанковского сектора согласно с ведущими международными практиками, Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС и другими международными обязательствами Украины;
  • восстановление доверия к рынку небанковских финансовых учреждений;
  • усиление защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг;
  • развитие финансовых инструментов и инфраструктуры рынка.

Также НБУ планирует подготовить еще ряд законов, которые помогут выполнять эти задачи.

Защита прав потребителей

"Это направление деятельности предполагает работу с обращениями граждан к НБУ и систематизацию выявленных нарушений и ключевых недостатков в работе небанковских финансовых учреждений и оперативного реагирования на них", - отметили в НБУ.

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Кроме этого, будет регулироваться честность рекламы и полнота раскрытия информации об услугах, появятся новые требования к такой рекламе и к данным, которые публикуются на сайтах страховых компаний, ломбардов и так далее.

Читайте также: "Беспроцентные кредиты" отменяются: банки в Украине поменяют некоторые правила

Также НБУ пропишет рекомендации небанковским финучреждениям по эффективной обработке жалоб клиентов.

Напомним, что слово "сплит" (split – англ. "расщепление", "разделение") в украинских реалиях означало упразднение Национальной комиссии финансовых услуг и разделение ее полномочий между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (контроль рынка ценных бумаг и негосударственных пенсионных фондов) и Нацбанком (рынки небанковских финансовых учреждений).

Подробнее о том, что предусматривает новый закон, читайте на сайте "Сегодня" – "Кредит не дороже 200% и "этический кодекс" для коллекторов: как новые правила НБУ повлияют на украинцев".

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НБУ страхование кредитный союз коллекторы закон ломбарды сплит

Источник: Сегодня

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