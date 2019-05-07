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Лучшая монета года: стали известны лидеры конкурса НБУ

7 мая, 08:11

Украинцы выбрали, какие монеты проходят во второй этап

Фото: НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) подвел итоги первого этапа ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2018 год. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, наибольшее количество голосов в разных номинациях получили:

"Лучшая монета года":

  • "100-летие выпуска первых почтовых марок Украины" (нейзильбер, номинал 5 гривен);
  • набор "К 100-летию Национальной академии наук Украины": "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство" (серебро, номинал каждой монеты 5 гривен);
  • "Копание картошки" (серебро, номинал 10 гривен).

"Лучшее раскрытие темы":

  • набор "К 100-летию Национальной академии наук Украины": "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство" (серебро, номинал каждой монеты 5 гривен);
  • "Любомир Гузар" (серебро, номинал 10 гривен);
  • "К новогодним праздникам" (нейзильбер, номинал 5 гривен).

"Также украинцы активно голосовали за монеты "Вепрь" (серебро), "Дельфин" (серебро), "Марена днепровская" (нейзильбер), "100 лет образования Общества Красного Креста Украины" (нейзильбер), "Сердце отдаю детям" (нейзильбер ), "Меджибожская крепость" (серебро), "Защитникам Донецкого аэропорта" (сплав на основе цинка), "День украинской добровольца" (сплав на основе цинка), "100-летие создания Украинской военно-морского флота" (сплав на основе цинка ). Однако по условиям конкурса они не попали во второй этап", – отметили в НБУ.

Вскоре состоится второй этап конкурса, во время которого члены специально созданной комиссии тайным голосованием определят лучшую монету 2018 года.

Ранее в НБУ подсчитали, что популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.  В 2018 году Национальный банк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три - из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет. 

Монетный двор Украины работает уже 20 лет:

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Тег НБУ, конкурс, монета, монеты, Национальный банк, монетный двор

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