"Лучшая ситуация за 25 лет": в НБУ объяснили рекордный рост курса гривни

Фото: jcomp / Freepik

Реклама

Резкая девальвация гривни в 2014-2015 годах была обусловлена не только аннексией Крыма и войной на Востоке Украины, но и фундаментальными экономическими факторами. Потому нынешнее рекордное укрепление гривни свидетельствует об изменении экономической ситуации в лучшую сторону. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Люди постепенно привыкают к тому, что у нас курс не фиксированный, а плавающий. Гривня может не только девальвировать, но и укрепляться в зависимости от спроса и предложения валюты на рынке. Я понимаю, что Украина пережила несколько больших кризисов, и это влияет на восприятие людей. Но эти кризисы были в первую очередь связаны с не очень правильной и непоследовательной экономической политикой. Даже если взять последний кризис. Если кто-то думает, что он был вызван исключительно войной – это неправда. Война была значимым фактором, но не менее важным было и то, что страна не развивалась. Были огромные перекосы в экономике: фиксированный курс, огромный дефицит бюджета, проблемы с платежным балансом и в энергетической сфере", – объяснил Чурий.

Читайте также: Курс доллара рекордно упал: в НБУ назвали главную причину

Он отметил, что теперь ситуация изменилась и стала, по его мнению, лучшей за все годы независимости Украины.

"На сегодня ситуация совсем другая. С моей точки зрения, она, наверное, лучше, чем во все предыдущие 25 лет. У нас нет большого бюджетного дефицита, низкая инфляция, банковская система здоровая, экономика растет, есть большие планы насчет экономического развития и реформ. Сегодня мы наконец идем тем путем, которым шли наши соседи из Восточной Европы. Просто мы начали этот путь поздно. Они прошли этот путь 20 лет назад, и мы видим, каких они достигли результатов. Та же Польша, Чехия, Словакия", – сказал Чурий.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – О курсе гривни в 2020-м, процентах по депозитам и грядущем кризисе: интервью с замглавы НБУ, часть 2

Напомним, сегодня, 18 декабря, курс доллара в Украине упал на новый минимум и составил 23,47 грн. Последний раз доллар в Украине стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.

Новости "Сегодня" также узнали, чего ждать от курса доллара к Новому году:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама