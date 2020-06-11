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Меморандум с МВФ: введет ли Украина ограничение на покупку валюты

11 июня, 21:24

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

МВФ оговорил вопрос валютных ограничений при выделении кредита

Украина воздержится от введения новых валютных ограничений в период действия программы stand by Международного валютного фонда. Об этом идет речь в Письме о намерениях, подписанном президентом, премьером, главами Минфина и Нацбанка Украины и обнародованном Фондом в четверг.

"На протяжении всего периода действия программы Украина не будет вводить или усиливать валютные ограничения, вводить или модифицировать мультивалютную практику, а также не будет вводить или усиливать импортные ограничения по причинам платежного баланса, или заключать двусторонние платежные соглашения, которые не соответствуют статье восьмой устава Фонда", – говорится в документе.

При этом власти Украины просили одобрить сохранение ограничений на обмен и мультивалютную практику, несовместимые с восьмой статьей устава МВФ, которые до сих пор не отменены из-за трудностей с платежным балансом.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что укрепление курса гривни после резкого подорожания доллара в начале карантина произошло, в частности, благодаря снижению импорта. Регулятор также напомнил, что благодаря такой ситуации с начала апреля выкупил в резервы около 1,8 млрд долларов.

Как известно, к 1 июня международные резервы Украины составили 25,37 млрд долларов. Это меньше, чем было 1 мая, но именно в мае страна выплатила крупные суммы по внешнему долгу.

Несмотря на это, поддержку украинской валюте оказывает новое соглашение с МВФ. Подробнее о программе фонда узнавайте из эксклюзивного интервью телеканала "Украина 24" с премьер-министром Денисом Шмыгалем:

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НБУ валюта обмен валют курс гривни курс доллара МВФ

Источник: Сегодня

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