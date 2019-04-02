Между первым и вторым туром: каким будет курс гривни в апреле

Часть экспертов не видят предпосылок для ухудшения ситуации, по крайней мере пока не закончится выборный процесс

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Между первым и вторым туром: каким будет курс гривни в апреле Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/269/659/5ca2696592253.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/269/659/5ca2696592253.jpg 2019-04-02T07:51:00+03:00 Финансы Часть экспертов не видят предпосылок для ухудшения ситуации, по крайней мере пока не закончится выборный процесс

Мартовский курс валют был переменчив, как погода весной. В первой половине месяца гривня достаточно стабильно укреплялась, отвоевав за две недели у доллара копеек 50. Официальный курс понизился с 26,86 грн 1 марта до 26,31 грн 12 марта, достигнув значений, на которых гривня держалась летом прошлого года. Однако потом так же стабильно курс доллара начал расти, и к 22 марта "зеленый" не только вернул утраченные с начала месяца позиции, но и уверенно преодолел психологическую отметку, достигнув показателя 27,25 грн. Впрочем, через пару дней он вновь откатился в зону 26 грн, но в последний банковский день марта вернулся к отметке 27,24 грн.

Такие курсовые колебания вполне можно было бы посчитать "предвыборной паникой". Однако похожие курсовые метания наблюдались и годом ранее. Тогда в марте гривня тоже полмесяца укреплялась, затем падала, а ближе к концу месяца начала метаться то в одну, то в другую сторону.

Впрочем, по сравнению с прошлогодними значениями, сейчас украинская национальная валюта немного ослабла. Если в марте 2017-го рекордом укрепления гривни стал показатель 25,92 грн, то этого года – 26,31. Ослабление гривни в 2017-м ограничилось значением 26,9 грн, а в этом году мы видели курс выше 27 грн.

Нацбанк оценивает ситуацию на валютном рынке как "преимущественно благоприятную".

"В первой половине месяца бизнес активнее продавал иностранную валюту, что, в частности, обусловлено завершением сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет. В то же время во второй половине марта спрос на валюту вырос, что частично отображало ситуативную покупку со стороны отдельных участников рынка", – объясняет НБУ поведение гривни в своем макроэкономическом и монетарном обзоре за март 2019 года.

По итогам месяца номинальный эффективный курс гривни (НЭОК) укрепился на 1,1%, а реальный обменный курс (РЭОК) – на 1,4% (в феврале укрепление составило 2,8%). В годовом измерении НЭОК укрепился на 10,8%, а РЭОК – на 16,3%. Украинская гривня остается валютой, которая укрепляется по отношению к доллару больше, чем валюты других стран, наших основных экономических партнеров.

В первый день апреля, сразу послепервого тура выборов президентаУкраины, гривня продемонстрировала намерение укрепляться. Официальный курс гривни понизился на 4 копейки – с 27,24 до 27,2 грн. На вторник, 2 апреля, НБУ установил курс 27,19 грн.

Тем не менее ослабление гривни в последние дни марта заставляет задаваться вопросом: по какой траектории будет двигаться курс гривни в апреле? Повлияют ли на национальную валюту выборы и, в частности, их результаты?

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко полагает, что в апреле дестабилизации курса гривни ожидать не стоит.

"Пока существенных колебаний не будет. Курс так и будет держаться около 27 грн. Если бы были акции протеста – это повлияло бы на курс. Но паники я не вижу, нового Майдана – тоже, каких-то экстремальных экономических рисков тоже нет. Так что в целом, я думаю, все будет более-менее спокойно", – прокомментировал он ситуацию.

Что же касается ситуации после второго тура выборов, тут многое будет зависеть от имени победителя и от той экономической политики, которую он будет проводить, считает Александр Охрименко.

Экономический эксперт Эрик Найман также считает, что после выборов валютный рынок "успокоится". "Накануне (он) дернулся вверх, видел вчера покупку по 27,32 грн за доллар", – написал экономист в Facebook.

А вот аналитик "Альпари" Максим Пархоменко придерживается мнения, что многое зависит от позиции основных кандидатов.

"Курс будет зависеть от риторики ведущих кандидатов. И если с монетарной политикой нынешнего президента в большей мере все ясно, то у Зеленского пока нет четких ориентиров относительно будущей политики, как и не известен будущий состав его Кабмина. И это не позволяет гривне укрепляться", – считает эксперт.

Что же касается среднесрочной перспективы, по словам Максима Пархоменко, позиции у гривни "в целом достаточно положительные".

"Скорее всего, сразу после выборов мы увидим укрепление нашей валюты, после ясной позиции по будущей монетарной политике", – говорит он.

Руководитель отдела аналитики FOREX CLUB Андрей Шевчишин предсказывает, что апрельский курс доллара будет выше нынешнего.

"Курс гривни в апреле может колебаться в диапазоне 27–28,5 грн за доллар на фоне спекуляций на рынке после первого тура президентских выборов. Попытки преодолеть отметку 28 грн за доллар будут неустойчивыми и будут сбиваться НБУ. Курс евро ожидаем в диапазоне 30-32 грн", – считает эксперт.

Объясняя такой прогноз, Шевчишин говорит, что сегодня существенную поддержку гривне оказывают иностранные инвесторы, которые активно покупают гривневые ОВГЗ. В частности, только за март доля нерезидентов в гривневых ОВГЗ выросла на 50% – до 20,3 млрд грн.

"В условиях низкой доходности по облигациям в Европе и торможения доходности облигаций в США инвесторы видят в Украине высокодоходные возможности для вложений. Вместе с тем после результатов первого тура выборов нерезиденты, скорее всего, займут нейтральную выжидательную позицию, без активных наращиваний вложений в ОВГЗ. Соответственно, предложение валюты на рынке снизится", – говорит он.

При этом в конце апреля, по его мнению, давление на гривну может усилиться. Это будет связано как с проведением второго тура президентских выборов, так и с высокими выплатами по внешнему долгу в первых числах мая.

Отметим, ранее сайт "Сегодня" писали о сезонных тенденциях колебаний курса и о том, когда выгодно покупать, а когда выгодно продавать валюту.

Напомним также, аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.