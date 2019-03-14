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Международные эксперты наградили Нацбанк Украины за прозрачность

Сегодня, 11:20

Награду Central Banking Awards вручили главе НБУ Якову Смолию

Международные эксперты наградили Нацбанк Украины за прозрачность Финансы Награду Central Banking Awards вручили главе НБУ Якову Смолию

Национальный банк Украины (НБУ) получил международную награду Central Banking Transparency Award "за выдающиеся достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами (заинтересованными группами)". Об этом сообщила пресс-служба украинского регулятора. 

Церемония вручения награды состоялась в столице Великобритании Лондоне, на ней присутствовал глава НБУ Яков Смолий.

"Получить признание и чувствовать поддержку международного сообщества – это чрезвычайная радость. ... Мы стали более современными, открытыми и прозрачными. Мы начали диалог со стейкхолдерами. Мы объясняем общественности каждый свой шаг на выбранном пути", - сказал Смолий.

В свою очередь, в Central Banking Awards уже отмечали, что с 2014 году НБУ столкнулся с многочисленными проблемами – войной на Донбассе, ростом инфляции, неработающей банковской системой. По мнению экспертов, в таких условиях центробанку было легко поддаться соблазну не обнародовать никакую информацию и снизить прозрачность института. Однако НБУ, напротив, увеличил объем информации, которую он обнародует, говорится в сообщении Central Banking Awards.

Central Banking Awards – ежегодная награда международного журнала для центробанкиров Сentral Banking. Она состоит из 26 категорий, 13 из которых отмечают успешные кейсы и достижения центральных банков мира, а остальные 13 категорий – участников финансового рынка. Награду Central Banking Awards в категории "Прозрачность" прежде всего получают за достижения центрального банка с точки зрения прозрачности по отношению к широкому кругу стейкхолдеров.

По словам главного редактора Сentral Banking Кристофера Джеффри, НБУ показал, что "усиленная прозрачность может быть важным инструментом осуществления реформ в сложных условиях, а не просто предметом роскоши для центральных банков в процветающих странах с развитой экономикой".

В Нацбанке напомнили, что в 2014 году аналогичную награду получил центробанк Швеции, в 2015-м – Чехии, в 2016-м – Израиля, а в 2017-м – Ирландии.

Напомним, эффективность реформ в банковском секторе Украины ранее оценил Всемирный банк

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Тег НБУ, награда , Национальный банк, центробанк, Смолий, Яков Смолий, прозрачность, Central Banking Awards

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