Международные эксперты наградили Нацбанк Украины за прозрачность
Награду Central Banking Awards вручили главе НБУ Якову Смолию
Национальный банк Украины (НБУ) получил международную награду Central Banking Transparency Award "за выдающиеся достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами (заинтересованными группами)". Об этом сообщила пресс-служба украинского регулятора.
Церемония вручения награды состоялась в столице Великобритании Лондоне, на ней присутствовал глава НБУ Яков Смолий.
"Получить признание и чувствовать поддержку международного сообщества – это чрезвычайная радость. ... Мы стали более современными, открытыми и прозрачными. Мы начали диалог со стейкхолдерами. Мы объясняем общественности каждый свой шаг на выбранном пути", - сказал Смолий.
В свою очередь, в Central Banking Awards уже отмечали, что с 2014 году НБУ столкнулся с многочисленными проблемами – войной на Донбассе, ростом инфляции, неработающей банковской системой. По мнению экспертов, в таких условиях центробанку было легко поддаться соблазну не обнародовать никакую информацию и снизить прозрачность института. Однако НБУ, напротив, увеличил объем информации, которую он обнародует, говорится в сообщении Central Banking Awards.
|Central Banking Awards – ежегодная награда международного журнала для центробанкиров Сentral Banking. Она состоит из 26 категорий, 13 из которых отмечают успешные кейсы и достижения центральных банков мира, а остальные 13 категорий – участников финансового рынка. Награду Central Banking Awards в категории "Прозрачность" прежде всего получают за достижения центрального банка с точки зрения прозрачности по отношению к широкому кругу стейкхолдеров.
По словам главного редактора Сentral Banking Кристофера Джеффри, НБУ показал, что "усиленная прозрачность может быть важным инструментом осуществления реформ в сложных условиях, а не просто предметом роскоши для центральных банков в процветающих странах с развитой экономикой".
В Нацбанке напомнили, что в 2014 году аналогичную награду получил центробанк Швеции, в 2015-м – Чехии, в 2016-м – Израиля, а в 2017-м – Ирландии.
Напомним, эффективность реформ в банковском секторе Украины ранее оценил Всемирный банк.
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