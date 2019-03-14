Международные эксперты наградили Нацбанк Украины за прозрачность

Награду Central Banking Awards вручили главе НБУ Якову Смолию

Международные эксперты наградили Нацбанк Украины за прозрачность 2019-03-14T11:20:54+02:00 Финансы Награду Central Banking Awards вручили главе НБУ Якову Смолию

Национальный банк Украины (НБУ) получил международную награду Central Banking Transparency Award "за выдающиеся достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами (заинтересованными группами)". Об этом сообщила пресс-служба украинского регулятора.

Церемония вручения награды состоялась в столице Великобритании Лондоне, на ней присутствовал глава НБУ Яков Смолий.

"Получить признание и чувствовать поддержку международного сообщества – это чрезвычайная радость. ... Мы стали более современными, открытыми и прозрачными. Мы начали диалог со стейкхолдерами. Мы объясняем общественности каждый свой шаг на выбранном пути", - сказал Смолий.

В свою очередь, в Central Banking Awards уже отмечали, что с 2014 году НБУ столкнулся с многочисленными проблемами – войной на Донбассе, ростом инфляции, неработающей банковской системой. По мнению экспертов, в таких условиях центробанку было легко поддаться соблазну не обнародовать никакую информацию и снизить прозрачность института. Однако НБУ, напротив, увеличил объем информации, которую он обнародует, говорится в сообщении Central Banking Awards.

Central Banking Awards – ежегодная награда международного журнала для центробанкиров Сentral Banking. Она состоит из 26 категорий, 13 из которых отмечают успешные кейсы и достижения центральных банков мира, а остальные 13 категорий – участников финансового рынка. Награду Central Banking Awards в категории "Прозрачность" прежде всего получают за достижения центрального банка с точки зрения прозрачности по отношению к широкому кругу стейкхолдеров.

По словам главного редактора Сentral Banking Кристофера Джеффри, НБУ показал, что "усиленная прозрачность может быть важным инструментом осуществления реформ в сложных условиях, а не просто предметом роскоши для центральных банков в процветающих странах с развитой экономикой".

В Нацбанке напомнили, что в 2014 году аналогичную награду получил центробанк Швеции, в 2015-м – Чехии, в 2016-м – Израиля, а в 2017-м – Ирландии.

Напомним, эффективность реформ в банковском секторе Украины ранее оценил Всемирный банк.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Международные эксперты наградили Нацбанк Украины за прозрачность". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.