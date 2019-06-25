Вложения в украинские ОВГЗ из-за границы резко выросли

По словам Маркаровой, инвесторы делают свой вклад в успех Украины

Оксана Маркарова во время выступления в штаб-квартире ЕБРР. Фото: Министерство финансов Украины / Facebook.

Инвестиции нерезидентов в украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с начала 2019 года выросли в восемь раз и превысили 51 млрд грн. Об этом 25 июня сообщается на странице Министерства финансов в Facebook.

"Каждую неделю мы наблюдаем, как объем вложений иностранцев в гривневые ОВГЗ постоянно растет… Аналитики предполагают, что присоединение Украины к [международному центральному депозитарию ценных бумаг] Clearstream и неплохая ситуация в финансовой сфере существенно изменили ситуацию", – сказано в сообщении.

В Минфине уточнили, что речь об этом шла 24 июня в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Министр финансов Оксана Маркарова заявила во время своего выступления, что Clearstream обеспечивает иностранным инвесторам простой доступ на украинский рынок.

"Это один из ключевых приоритетов для нас. Международные инвесторы выиграют от условий долгосрочного финансирования и делают свой вклад в успех Украины вместе с украинцами. Мы остаемся сторонниками ускорения реформ, которые не только помогут обеспечить большую ликвидность на рынке, но и уменьшат потребность государства в валютном финансировании и снизят валютные риски", – отметила она.

Напомним, нерезиденты – это иностранные граждане, лица без гражданства и граждане Украины, постоянно проживающие за рубежом.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Clearstream присоединил украинский рынок к своей сети 27 мая 2019 года через счет, открытый в депозитарии Национального банка Украины. Банком-корреспондентом и оператором этого счета в Украине выступает Citibank.

Как это повлияет на привлекательность ОВГЗ в глазах иностранных инвесторов и отразится ли на гривне, "Сегодня" расспросили у экспертов. Подробнее читайте в статье: "Украина зашла в Clearstream: как новшество отразится на курсе гривни".

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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