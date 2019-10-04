Микрозаймы стали популярным способом поправить кредитную историю

Существует ряд причин, которые объясняют, почему украинцы повально обращаются в МФО для получения микрозаймов.

Наиболее очевидными причинами стали доступность услуги, отсутствие жестких требований, минимальный бюрократический промежуток, выгодные условия кредитования. В отличие от банков, микрофинансовые компании не проводят скрупулезную проверку кредитной истории и не проверяют финансовое положение претендента, подающего заявку для оформления микрозайма. Это создает более комфортные условия, что, в конечном итоге, привлекает украинцев обращаться именно в МФО. Еще одной особенностью микрофинансовых компаний является ограниченное по сумме предложение. В большинстве случаев кредит в МФО не превышает 7000 – 10000 гривен. В то же время, согласно данным НКФП, средний чек кредита находится в диапазоне 2000 – 3500 гривен.

Первая компания онлайн-кредитования появилась в Украине в 2013 году. В настоящее время, по состоянию на конец 2019 года, активно работает более 100 микрокредитных компаний, которые по своей структуре разделяются на онлайн-сервисы кредитования, например, CreditPlus, SlonCredit, Credit7, и сети офлайн-представительств, расположенных во всех значимых населенных пунктах страны.

Нужны ли микрозаймы украинцам

Вместе с популярностью микрозаймов растет негативный фон, связанный с навязчивым поведением МФО в тех случаях, когда клиент, в силу различных обстоятельств, не погашает свои обязательства в установленный договором срок. Коллекторские отделы кредитных компаний действуют на грани закона, пользуясь финансовой и юридической безграмотностью клиентов.

Не меньше негатива вызывает финансовое мошенничество. Кража банковских карт, использование персональных данных, кибер-преступления – это наиболее серьезные проблемы в микрокредитовании.

Масштаб проблем растет, количество проблемных клиентов, уходящих в дефолтный статус, неуклонно увеличивается, соответственно, растет уровень неработающих кредитов NPL. Сводобный доступ к услугам и минимальный порог требований позволяет бездумно брать кредиты, что приводит к проблемам с возвратом денежных средств и, как следствие, появлению задолженности.

Что предпринимает государство

Справиться с проблемой можно только при содействии правительства и НБУ. Если регулирование банковского финансового рынка – это прерогатива Нацбанка, то контроль за деятельностью МФО – это зона ответственности НКФП. Команда нового президента активно проводит реформы во всех сферах деятельности, в том числе и рынке финансов. Сейчас Верховная Рада поддержала закон "О сплите", согласно которому НКФП ликвидируется, а рынок небанковского кредитования переходит под контроль НБУ и комиссии по ценным бумагам. 11 сентября Верховная Рада приняла законопроект № 1085-1 о защите прав потребителей финансовых услуг. Он обяжет банки раскрывать информацию о процентных ставках и комиссиях своих кредитных продуктов.

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