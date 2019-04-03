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Минфин назвал новую сумму выплат по госдолгу

Сегодня, 09:44

Сумма прогнозных выплат за месяц увеличилась на 15,32 млрд гривен

Фото: Pixabay
Минфин назвал новую сумму выплат по госдолгу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6c/ef6/5c7e6cef61b1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6c/ef6/5c7e6cef61b1a.jpg Финансы Сумма прогнозных выплат за месяц увеличилась на 15,32 млрд гривен

Министерство финансов Украины обновило план выплат по государственному и гарантированному государством долгу за 2019 год до 460,99 млрд гривен.

Согласно графику прогнозных платежей по состоянию на 1 марта, показатель составлял 445,67 млрд гривен.

Таким образом, спустя месяц – на начало апреля – общая сумма прогнозных выплат увеличилась на 15,32 млрд гривен.

Рост показателя обусловлен повышением объема платежей по внутреннему долгу до 310,98 млрд гривен (на 17,84 млрд гривен). При этом объем платежей по внешнему долгу сократился до 150 млрд гривен (на 2,53 млрд гривен).

В целом за первый квартал Украина должна выплатить 125,21 млрд гривен (включая расходы на обслуживание долга), во втором – 164,85 млрд гривен, в третьем – 109,73 млрд гривен, в четвертом – 61,19 млрд гривен.

Напомним, в начале 2019 года пресс-служба Минфина сообщала, что в этом году Украине предстоит осуществить самые большие выплаты по внешним и внутренним государственным обязательствам. Отмечалось, что общая сумма выплат в 2018 году составляла 351,21 млрд гривен, а в 2019-м должна составить 360,69 млрд гривен.

Ранее Минфин отчитался, что по итогам 2018 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился по отношению к ВВП почти до 62,7% (по данным Минэкономразвития – 60,9%). В 2017 году этот показатель составлял 71,8% (за год он сократился более чем на 9%).

За февраль 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в долларовом эквиваленте на 10 млн долларов, до 78,24 млрд долларов. Объем долга в гривневом эквиваленте также стал меньше – на 60,02 млрд гривен (2,11 трлн гривен).

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Тег долги, выплаты, Минфин, госдолг

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