Минфин назвал причины невыполнения бюджета-2019: детали

Курс гривни к доллару и недостаточный рост импорта считают основными причинами "дыры" в бюджете уходящего года

/ Фото: НБУ

Причиной невыполнения доходной части бюджета стало укрепление гривни и низкий курс доллара. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Общие доходы бюджета с начала года составили 792,2 млрд грн при том, что запланировано было собрать 843,66 млрд грн.

"Укрепление гривны, низкие цены на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий по сравнению с показателями, учтенными в государственном бюджете на 2019 год, привели к более низким, чем роспись, доходам общего фонда государственного бюджета в январе-ноябре 2019 года", – рассказали в Минфине.

При этом в министерстве отметили, что в ноябре 2019 года ситуация несколько улучшилась за счет перевыполнения плана таможней на 300 млн грн.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по итогам 11 месяцев государственный бюджет, в который пришлось вносить серьезные изменения в ноябре, недополучил 56 млрд грн. Такое заявление сделал экономист Владимир Компаниец.

"Украинская таможня в ноябре впервые за 13 месяцев выполнила план поступлений в бюджет, но это произошло потому, что сам план снизили на 10 млрд гривен, а налоговая уже четвертый месяц подряд не выполняет план поступлений. По итогам 11 месяцев 2019 года поступления в госбюджет не выполнены на 56 млрд грн", – написал он в соцсети Facebook.

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По его словам, только в ноябре 2019 года таможня впервые за 13 месяцев выполнила план поступлений.

"Собрали 26,5 млрд грн при изначально запланированных 36 млрд грн, но в результате принятых изменений в бюджет план уменьшили до 26,2 млрд грн. Массовая контрабанда, как шла, так и идет", – рассказал Компаниец. В целом, за 11 месяцев при плане 325,3 млрд грн таможня собрала в госбюджет только 289,5 млрд грн, что на 10,99% меньше, чем планировалось.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в ноябре 2019 года таможня, руководство которой находится под пристальным вниманием контролирующих органов, выполнила план по сборам в государственный бюджет, перечислив 30,3 млрд грн.

Также мы рассказывали, как министр финансов Оксана Маркарова решает проблему с невыполнением бюджета-2019.

Как сообщалось, ранее в Кабмине прокомментировали временную приостановку выплат по незащищенным статьям бюджета. Гончарук объяснил, что правительство до конца фингода будет каждый день в ручном режиме отслеживать каждый бюджетный платеж:

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