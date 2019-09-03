Минфин пополнил бюджет от продажи гособлигаций: опубликованы результаты аукционов

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Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые состоялись во вторник, 2 сентября, привлекло в государственный бюджет 1,9 млрд грн, тогда как неделей ранее – 1,77 млрд грн. Об этом сообщается на странице Минфина в Facebook.

По данным министерства, большую часть – 1,2 млрд грн – составили поступления от трехлетних ОВГЗ по ставке 16%.

"Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длительным сроком погашения", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате сегодняшних аукционов ставки доходности по всем инструментам были снижены и составили:

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по трехмесячным ОВГЗ – 16,25% (снижение на 25 базисных пунктов);

по 12-месячным ОВГЗ – 15,95% (снижение на 5 б.п.);

по трехлетним ОВГЗ – 16% (снижение на 19 б.п.).

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Новости "Сегодня" писали, что, по данным Минфина, по итогам января-июля 2019 года размер привлеченных средств на финансирование госбюджета от размещения ОВГЗ составил 255,3 млрд грн. Отмечалось, что значительное увеличение вложений инвесторов в гособлигации прежде всего связано с активным участием нерезидентов, которые увеличили свой портфель за семь месяцев в 13,6 раза – с 6,3 млрд грн до 86,4 млрд грн.

Министерство также добавило, что этому, в частности, способствовало присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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