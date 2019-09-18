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Минфин сократил предложение и ставки по гособлигациям: на сколько пополнился госбюджет

18 сентября, 10:05

Министерство финансов провело плановый аукцион по размещению ОВГЗ

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 17 сентября, в государственный бюджет Украины привлекли 2,8 млрд грн, сообщается на странице Министерства финансов в Facebook.

"Большую часть составили поступления от трехлетних ОВГЗ. Минфин продолжает ограничивать предложение ОВГЗ и благодаря этому снижать ставки привлечения средств в государственный бюджет Украины", – сказано в сообщении.

Ставки доходности, по данным Минфина, снизились по всем ОВГЗ и составили:

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  • по трехмесячным ОВГЗ – 16% (снижение на 25 базисных пунктв);
  • по однолетним ОВГЗ – 15,29% (-23 б.п.);
  • по трехлетним ОВГЗ – 15,7% (-30 б.п.).

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Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Новости "Сегодня" писали, что по итогам января-июля 2019 года размер привлеченных средств на финансирование госбюджета от размещения ОВГЗ составил 255,3 млрд грн. Отмечалось, что значительное увеличение вложений инвесторов в гособлигации прежде всего связано с активным участием нерезидентов.

Министерство также добавило, что этому, в частности, способствовало присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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бюджет финансирование Минфин облигации ОВГЗ

Источник: Сегодня

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